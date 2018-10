LEVC breidt uit 'Londense taxi' nu ook in Parijs

De TX van Londen Electric Vehicle Company (LEVC) is binnenkort ook te zien in de straten van Parijs. Het bedrijf heeft van de autoriteiten van Parijs toestemming gekregen om de auto in te zetten.

In Londen rijden 600 exemplaren van de TX rond, de 'Londense taxi' van LEVC die medio vorig jaar officieel werd gepresenteerd. De TX, waarvan ook in Nederland al een aantal exemplaren rondrijden, is straks ook in Parijs op straat te zien. LEVC brengt zijn TX in het eerste half jaar van volgend jaar naar de Franse hoofdstad. Een exacte datum is nog niet bekend.

De TX is een plug-in hybride die grofweg 110 kilometer elektrisch kan afleggen. Een benzinemotor, een 1,5-liter grote driecilinder, functioneert als range-extender. De totale actieradius ligt volgens de NEDC-methode op zo'n 640 kilometer. De elektromotor is 150 pk sterk en het accupakket heeft een capaciteit van 31 kWh.

De TX van LEVC rijdt niet alleen in Londen, Amsterdam en straks in Parijs rond, maar is ook al te vinden in Berlijn, Hamburg en Oslo.