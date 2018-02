Slideshow

Lister Storm komt definitief terug Baas deelt schets op Twitter

Op het Twitter-account van de baas van de Britse sportautofabrikant Lister Motor Company is een schets van een nieuwe sportauto verschenen. Het lijkt er dan ook op dat binnenkort het doek van de Lister Storm ll wordt gehaald.

Met Lawrence Whittaker aan het hoofd presenteerde het Britse bedrijf begin jaren 90 een exclusieve sportauto. Na een lange radiostilte vingen we in 2014 al eerste levenstekenen op van een nieuwe supercar, maar een echt vervolg op dat verhaal kwam er nooit. Tot vandaag, want Lawrence Whittaker himself strooide een foto over het wereldwijde web uit met schetsen van een nieuwe supercar.

Eerder dit jaar dachten we, of hoopten we eigenlijk meer, al op de komst van een nieuwe Brit. Toen dook de Thunder op. Dit bleek echter een Jaguar F-type die onder handen was genomen. Nu is het toch echt zover, want Whittaker zegt bij de foto: "A glimpse into the future of Lister... The Storm II." Voor meer info over de Lister Storm ll moeten we nog geduld hebben.