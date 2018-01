Slideshow

Lister presenteert Thunder Iets minder eigenwijs

Het Britse Lister kennen we onder meer van de heftige Storm uit de jaren ’90, een auto die vooral bekend is vanwege z’n aanwezigheid in het populaire Need for Speed. Het bedrijf is nu terug, zij het in een iets minder eigenzinnige vorm.

'Lister aan de slag met nieuwe hypercar', kopten we in 2014 hoopvol. Zover is het nog niet. De Thunder mag qua naam dan een leuk vervolg zijn op de Storm, maar is toch echt minder 'eigen' dan die auto. In plaats van een extreme supercar met geheel eigen looks staat hier natuurlijk gewoon een aangepakte Jaguar F-Type, al ontdoet Lister 'm van z'n Jaguar-logo's. Het ombouwen van een Jaguar is overigens wel historisch verantwoord voor Lister, want in het verleden hield het bedrijf zich ook bezig met onder meer de D-Type. De F-Type coupé met 5.0 V8 Supercharged-motor is door de experts van de fabrikant uit Cambridge nog eens tegen het licht gehouden, waardoor het blok nu maar liefst 676 pk levert.

Aan de buitenzijde is alles vooral erg zwart, al mag de groene grille niet onbesproken blijven. Lister meldt dat een koolstofvezel motorkap tot de mogelijkheden behoort en biedt dat onderdeel ook voor bezitters van een 'gewone' F-Type aan. Een stevige verlaging, grote wielen en speciale logo's en typeplaatjes ronden het geheel af. Om de zeldzaamheid te waarborgen, bouwt Lister slechts 99 exemplaren van de Thunder. In Engeland gaan de auto's van de hand voor minimaal 139.950 pond.