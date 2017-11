Slideshow

Lincoln Nautilus schittert in Los Angeles Vaarwel 'MKX'

Lincoln is zijn modellengamma in rap tempo aan het vernieuwen. In Los Angeles staat deze Nautilus, een SUV die we voorheen gewoon kenden als MKX.

Ongeveer een week geleden konden we je de gefacelifte MKC laten zien. Die evenknie van de Ford Kuga kreeg een nieuw front waarmee de auto beter bij relatief recent geïntroduceerde Lincolns als de Continental en de Navigator past. Vandaag maken we kennis met de gefacelifte MKX, een grotere SUV op het platform van de Edge en Mondeo die na zijn bijpuntsessie als Nautilus door het leven zal gaan.



De huidige generatie MKX kennen we sinds 2015, het jaar waarin de auto voor het eerst sinds 2006 aan een nieuwe generatie werd geholpen. Destijds paste het model, met zijn verticaal in twee delen opgesplitste grille, prima bij het toen actuele Lincoln-gamma. Inmiddels heeft de luxedivisie van Ford een nieuwe designtaal gepresenteerd, een ontwerpstijl die al is toegepast op de al genoemde Continental, Navigator en MKC. Ook de Nautilus krijgt nu het frissere design, herkenbaar aan de kleinere koplampen, de nieuwe grille en de nieuwe bumpers. De wijzigingen aan de achterzijde zijn nagenoeg niet waarneembaar.

In het interieur vinden we een nieuw stuurwiel waarachter zich nu een digitaal instrumentenpaneel schuilhoudt. nieuwe materialen. In de eerste helft van volgend jaar gaat de Nautilus in de Amerikaanse verkoop.