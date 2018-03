De redding van de Continental? 'Lincoln brengt suicide-doors terug'

Vrijwel iedere concept-car heeft ze, maar het productiestadium halen ze vrijwel nooit: ‘suicide doors’. In de wandelgangen gonst het gerucht dat Fords Lincoln het bijzondere stijlkenmerk wil terugbrengen.

Ooit waren naar achteren openende achter- of zelfs voorportieren vrij normaal, maar tegenwoordig beschikken alleen showmodellen en de auto's van Rolls-Royce over scharnieren aan de achterzijde van het portier. De meest recente Opel Meriva was een verfrissende uitzondering op die regel, maar is inmiddels van de markt verdwenen. Lincoln zou tijdens een dealerpresentatie hebben laten weten dat de eigenwijze achterportieren terugkeren op vlaggenschip Continental. De grote sedan zou daarmee een stuk eigenwijzer worden en bovendien teruggrijpen op z'n gloriedagen, toen de enorme Amerikaan ook over zulke deuren beschikte. Lincoln zelf houdt de kaken stijf op elkaar over het onderwerp, meldt Automotive News.

De laatste editie van de Lincoln Continental is een moderne verschijning die in 2016 werd gepresenteerd, maar de verkoopcijfers vallen naar verluidt tegen. Het is dus niet ondenkbaar dat Lincoln met de opvallende portieren zal trachten de aandacht vast te houden, al is daar wellicht meer voor nodig in de VS. Overigens zijn er meer Lincolns geweest met eigenwijs openende toegangspoorten. Hieronder is het Disappearing Door Concept uit 1993 in actie te zien op een Mark VIII: