Voorspelbare Explorer-broer Lincoln Aviator waagt zich buiten de deur

Het is alweer zo'n twee weken geleden dat Lincoln de Aviator 'Preview' in New York op de beursvloer parkeerde. De concept-car leek behoorlijk productierijp en dus is het geen verrassing dat de productieversie zich nu al in testkostuum in de openbaarheid waagt.

De Lincoln Aviator kan, net als de generatie die aan het begin van dit millennium op de markt verscheen, worden gezien als de technische broer van de (volgende) Ford Explorer. De Aviator, die op de statusladder een plekje onder de Navigator krijgt, wordt nu aan uitgebreid testwerk onderworpen alvorens hij volgend jaar op de Noord-Amerikaanse automarkt verschijnt.

De Aviator Preview was al bijzonder productierijp en dat maakt het feit dat de auto onder deze plakkers praktisch identiek is aan dat studiemodel niet tot een verrassing. Onderhuids komen we Fords D6-basis tegen, een platform dat zoals gezegd ook onder de volgende generatie van de Ford Explorer te vinden zal zijn. De Aviator stuurt zijn krachten in de basis naar de achteras, al komen versies met vierwielaandrijving natuurlijk ook beschikbaar. Het is zeer waarschijnlijk dat de huidige MKT wordt opgevolgd door deze Aviator. Eenmaal op de markt lijkt de Aviator het te moeten gaan opnemen tegen auto's als de MDX van Acura.