Limited Editions voor Mercedes-Benz G-klasse Uitzwaaien kan beginnen

Na decennia trouwe dienst mag de huidige G-klasse spoedig met pensioen. Mercedes-Benz introduceert nog een Limited Edition om te voorkomen dat de terreinbeul met lege handen gaat rentenieren.

Mercedes-Benz zegt de Schöckl in de Alpen als testomgeving te hebben ingezet voor onder andere de G-klasse en het is deze uitdagende locatie die als inspiratie heeft gediend voor de Limited Edition die Mercedes-Benz voor de G 350d en G 500 in het leven heeft geroepen. Zowel de diesel- als de benzineversie krijgt onder andere de beschikking over een Schöckl-badge op de middenarmsteun, maar daar houdt het natuurlijk niet bij op.

Zo wordt de 350d Limited Edition Designo Mocha Black gespoten en draagt deze een brede strip op zijn flank. Deze uitvoering staat op vijfspaaks AMG-wielen, krijgt het Sports- en Chrome-pakket aangemeten en beschikt over donkere achterste zijruiten en een donker getinte achterruit. Een verwarmde voorruit en een schuif-/kanteldak behoren tot de standaarduitrusting. In het interieur wordt bruinkleurig leer toegepast en het stuurwiel is in twee kleuren leer uitgevoerd. Mercedes-Benz levert verder het Exclusive-pakket, het Loading Protection Package, een uitgebreid audiosysteem én diverse veiligheidssystemen zoals Blind Sport Assist op de speciale editie.

Een tweede speciale uitvoering is de 350d Professional Limited Edition. Deze variant is China Blue gespoten en is overgoten met een ruiger sausje. De G-klasse krijgt een stalen voorbumper, beschermend gaas om de richtingaanwijzers, spatlappen en het Professional Offroad-pakket. Dat laatste pakket omvat onder andere een imperiaal. In het interieur zijn halfleren stoelen gemonteerd waarmee Mercedes-Benz knipoogt naar de oer-G-klasse. Ook hier zijn een verwarmde voorruit en het Loading Protection-pakket aanwezig. Mercedes levert verder tevens een standkachel.

De derde en laatste Limited Edition is voor de G 500. Deze Platinum Magno gespoten G-klasse profiteert van zwarte details rondom en krijgt het Chrome- en Sport-pakket aangemeten. Mercedes-Benz voegt verder zaken als een tv-ontvanger, een uitgebreid Harman Kardon-audiosysteem, een verwarmde voorruit, het Loading Protection Package en zaken als Active Distance Assist en Blind Spot Assist aan de uitrusting toe.

Er worden in totaal 463 G-klasses als Limited Edition gevoerd. Dat aantal is natuurlijk een verwijzing naar de W463, de G-klasse zoals die sinds 1990 in de orderboeken staat en nog altijd te koop is. De Nederlandse importeur laat ons weten dat de Limited Editions ook in beperkte mate in ons land beschikbaar komen. Een prijskaartje volgt later.