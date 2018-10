Geïnspireerd op JS2 Ligier teast nieuwkomer

In augustus maakte Ligier bekend dat het een nieuw model in de ontwikkelingskamers heeft staan. Vandaag laat de Franse fabrikant die we voornamelijk van brommobielen kennen een nieuwe teaserafbeelding zien.

Net als bij de aanvankelijke aankondiging het geval was, is het Franse Ligier ook vandaag niet al te vrijgevig met informatie. Het bedrijf, in 1968 opgericht door oud-coureur Guy Ligier, was tussen 1967 en 1996 in de Formule 1 actief en had in de jaren zeventig een racer als de JS2 in zijn portfolio. Het is die laatste auto waar de ogenschijnlijk op de Ford Mustang gebaseerde nieuwkomer op geïnspireerd lijkt te zijn.

Het nieuwe model is samen met partner Onroak Automotive ontwikkeld om de vijftigste verjaardag van Ligier te vieren, al vond die verjaardag eigenlijk al vorig jaar plaats. De auto krijgt een vanafprijs van € 89.000 exclusief belastingen en is volgens de FIA E II-SH reglementen gehomologeerd. Het is dus in ieder geval een vierzitter. Onder de kap komt een opgeschroefde versie van de V6 te liggen die Ford sinds de Mustang-facelift niet meer in die auto levert. Het vermogen moet op 335 pk komen te liggen.