Slideshow

Lifan X70A naar Auto Guangzhou Met een vleugje Land Rover

De Chinese kolos Changan brengt deze X70A later deze maand mee naar Auto Guangzhou. De forse SUV doet ons in de verte denken aan de vorige generaties van Land Rover's Discovery.

De X70A is een 4,62 meter lange, 1,77 meter brede en 1,84 meter hoge SUV met een wielbasis van 2,78 meter. In het vooronder van de nieuwste inzending die de ontwikkelingskamers van Changan Automobile heeft verlaten, doet een 107 pk sterke 1,5-liter grote benzinemotor dienst, een blok dat ongetwijfeld een aardige kluif heeft aan deze kloeke SUV. De overige informatie houden de Chinezen nog even onder de pet. Voorlopig zullen we het dus met deze foto's moeten doen. Goed zichtbaar is in ieder geval dat er op het hoekje van de tekentafel een afbeelding van een vorige generatie Land Rover Discovery lag. Het veel te korte neusje lijkt niet van die Engelse offroader afkomstig.

Changan Automobile is een van de grote vier Chinese fabrikanten waartoe ook Saic Motor, Dongfeng Motor en FAW gerekend worden. De gigant produceert zijn eigen modellen, maar heeft ook joint-ventures met Ford, Mazda, PSA en Suzuki. Jaarlijks rollen zo'n drie miljoen auto's de fabriekspoorten uit waar de fabrikant mee te maken heeft gehad. Die productieaantallen moeten uitgebreid worden, iets waar de Europese klant op termijn bij moet helpen. Dat is in ieder geval de achterliggende gedachte van de plannen om spoedig ook de Europese markt te gaan betreden.