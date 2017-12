Slideshow

Liberty Walk aan de slag met Lexus LC Popnagels voor Japanse topcoupé

Heus, we gaan niet elke nieuwe bodykit hier etaleren. Voor de producten van Liberty Walk maken we echter een uitzondering, want dit bedrijf weet keer op keer spraakmakende producten neer te zetten. Deze keer is de Lexus LC aan de beurt!

Liberty Walk begeeft zich graag in de hogere segmenten. Het Japanse bedrijf houdt zich graag bezig met Ferrari's, Lamborghini's en Nissans GT-R en geeft die auto's stuk voor stuk een nogal opmerkelijke make-over.

Bij de Lexus LC 500 is dat niet anders. Gigantische wielkastverbreders worden ook hier met zichtbare popnagels aan het koetswerk bevestigd, terwijl de gigantische splitter er aardig in slaagt om de aandacht van de toch niet bepaald onopvallende voorbumper af te leiden. Verder valt het zwart tussen koplampen en dagrijlichten op. Dit gedeelte is bij de standaard LC in carrosseriekleur gespoten. Aan de achterzijde zijn er vier buitengewoon opvallende uitlaateindstukken en een 'ducktail'-spoiler die aan klassieke raceauto's doet denken. Een immense verlaging en gigantische, ietwat klassiek ogende wielen maken het feest compleet.