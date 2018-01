Slideshow

'Lexus werkt aan cabrioletversie LC' Ook razendsnelle F zou overwogen worden

Lexus heeft met de nieuwe LC een regelrechte koppendraaier in handen. Volgens de laatste geruchten blijft het niet bij de coupé, maar verschijnt er ook een open variant.

Het gerucht is afkomstig van onze collega's bij het Britse Auto Express. Zij zeggen van 'een insider' te hebben gehoord dat een open LC binnen nu en twee jaar op de markt moet verschijnen. Dat lijkt verre van onlogisch. Lexus wil immers meedoen met 'de grote drie' uit Duitsland – Mercedes-Benz, BMW en Audi – en die merken hebben stuk voor stuk open auto's in hun gamma. Mercedes heeft er zelfs een recordaantal: maar liefst zes stuks! BMW komt tot drie open modelseries en Audi blijft steken op twee exemplaren, maar Lexus heeft op dit moment helemaal geen cabriolet of roadster in zijn gamma. Een open variant van de LC is daardoor een voor de hand liggende stap, want een bepaalde kopersgroep wil nu eenmaal graag de haren in de wind laten wapperen. Met de LF-C2-concept-car hintte Lexus in 2014 al naar een open RC, maar die auto is tot op heden niet verschenen.

Ook een nog snellere versie van de LC, een LC F dus, wordt volgens de Britten overwogen. Zo'n variant heeft echter nogal wat voeten in de aarde, aangezien de huidige LC 500 al over de 477 pk sterke atmosferische V8 uit de overige F-modellen beschikt. Voor het nodige onderscheid zou een eventuele LC F over ongeveer 600 pk moeten beschikken, wat een nieuwe motor(versie) noodzakelijk maakt. Een forse investering, maar gezien de dynamische weg die Lexus met de LC en LS is ingeslagen, zou ook deze stap goed te verdedigen zijn.