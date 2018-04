Komt ook naar Nederland! Lexus warmt op voor volledig nieuw model

Lexus laat vandaag een teaserafbeelding waarmee het de komst van een volledig nieuw model aankondigt. Lexus Nederland laat aan AutoWeek weten dat de auto ook naar Nederland komt!

Tijdens de Autosalon van Geneve presenteerde Lexus de UX, een volledig nieuw model waarmee het merk de cross-overs in het C-segment van repliek gaat dienen. Andere hoogpotigen van het merk, de NX, en RX, zijn allemaal relatief nieuw te noemen. De CT, IS en GS zijn daarmee de oudste modellen in het Nederlandse modellengamma, al zijn de eerste twee relatief kort geleden gefacelift. Het lijkt er sterk op dat we hier de neus zien van de auto die de GS gaat vervangen. Het zou zelfs om de volledig nieuwe ES kunnen gaan.

Onze spionagefotograaf heeft al eens foto's in handen weten te krijgen van een volledig nieuwe ES (foto 2), een auto wiens voorzijde sterke overeenkomsten vertoont met de nieuwe Lexus-snuit die we hier zien. De ES is in ons deel van de wereld een onbekend model. Momenteel bestaat het leveringsgamma van Lexus bij ons immers alleen uit de CT, IS, GS, LS, NX, RX, RC, LC en straks de UX. In Noord-Amerika kent men daarnaast nog de SUV GX én de ES. Die laatste is een sedan die je momenteel moet zien als een goedkopere en iets minder complexe broer van de GS. Wat formaat betreft komen de huidige generaties aardig overeen, al is de voorwielaangedreven ES, wiens naam staat voor Elegant Sedan, met zijn lengte van lengte betreft, komen de huidige generaties behoorlijk overeen. Sterker nog, de ES, wat staat voor Elegant Sedan, is met zijn lengte van 4,9 meter enkele centimeters langer dan zijn sportievere en achterwielaangedreven GS-broer. Vorig jaar verkocht Lexus in de Verenigde Staten 51.398 ES'en en daarmee is het ruimschoots de bestverkopende sedan van het merk. Ter vergelijk: de IS ging 26.482 keer over de toonbank, de GS 7.773 keer.

De zesde generatie ES die nu nog op de Amerikaanse prijslijsten staat, werd in de basis in 2012 gepresenteerd. De sedan, die net als een aantal van zijn voorgangers techniek deelt met de Camry en de Avalon, werd in 2015 ingrijpend gefacelift maar wordt door Lexus spoedig van een splinternieuwe generatie voorzien. Kijken we naar de wat formaat betreft vergelijkbare GS die in 2011 werd gepresenteerd, dan zien we dat ook die sedan al enkele jaren geleden werd opgefrist en in autoland aan vervanging toe begint te raken. Spionagefoto's wezen er onlangs op dat Lexus werkt aan een opvolger voor de ES, al hebben we nog niets van een nieuwe GS gezien. Het lijkt erop dat Lexus zowel de ES en de GS door éeen model gaat vervangen, een auto waarvan we op deze eerste teaserplaat al iets te zien krijgen.

De nieuwe sedan zal net als de nieuwe Camry, en auto's als de Prius, Auris en C-HR, gebruikmaken van Toyota's voorwielaangedreven modulaire TNGA-platform. Natuurlijk zal Lexus de auto voorzien van een hybride aandrijflijn. Wanneer hij komt weten we nog niet, maar dát de auto naar Nederland komt staat wel voor de volle honderd procent vast!

De eerste ES werd in 1989 gelanceerd tijdens de North American International Auto Show, waar ook de voor het merk veel belangrijkere imagomaker LS werd gepresenteerd. Met de duo-onthulling voorkwam Toyota dat het zijn luxedivisie Lexus met slechts één model zou lanceren. De oer-ES was overigens gebaseerd op de Camry (V20).