Lexus viert tien jaar F-pret Speciale uitvoeringen naar Japan

Lexus viert het tienjarig bestaan van zijn F-label met de lancering van speciale uitvoeringen van de RC F en de GS F.

Het is tien jaar geleden dat Lexus de eerste IS F op de markt bracht en om dat te vieren roept Lexus speciaal voor de thuismarkt Anniversary Editions van de RC F en de GS F in het leven.

Zowel de RC F als GS F worden overladen met met koolstofvezel versterkte kunststof onderdelen. Met name de RC F is er rijkelijk van voorzien. We komen het lichtgewicht goedje bij die coupé tegen op het dak, op de motorkap, op de sideskirts en op de diffuser. De GS F is subtieler aangekleed, al is ook hier een zichtbaar uit koolstofvezel opgetrokken diffuser zichtbaar. Lexus monteert verder een set straffere schokdempers en titanium uitlaateindstukken. Beide modellen dragen een mat grijze koets en zijn krijgen blauwe remklauwen. Aan de 477 pk sterke V8 wordt verder niets aangepast.

Vanbinnen zien we de kleur blauw overigens ook terug. In zowel de GS F als RC F wordt blauw leer gevouwen om de stoelen, het stuurwiel en op de middentunnel. Ook komen we de bijzondere kleur tegen op de gordels en de deurpanelen. Wie wel gecharmeerd is van dit duo, moeten we toch teleurstellen: deze twee lekkere Lexus-smaken blijven voorbehouden aan de Japanse markt.