Atmosferische 2.0 met 171 pk Lexus UX ook als 200 naar Nederland

Slideshow

Onlangs reden we onze eerste meters met Lexus' nieuwe cross-over, de UX 250h. Wie echt niet aan hybride-techniek kan wennen, hoeft de UX niet te laten staan: ook de UX 200 komt naar Nederland.

Of dat zou gebeuren, was lange tijd de vraag, want dankzij ons bpm-stelsel dreigt het prijsverschil tussen de in de basis duurdere hybride versie en zijn reguliere broertje vaak weg te vallen. Dat is dan ook de reden dat de de IS en NX van Lexus bij ons alleen als 300h op de prijslijst staan. Bij de UX liggen de zaken kennelijk anders, want de importeur laat weten dat de auto als 250h en als 200 leverbaar wordt.

De UX 200 beschikt over de atmosferische 2.0 die ook in de hybride UX te vinden is. Zonder elektro-ondersteuning komt die krachtbron tot 171 pk en 205 Nm. Volgens Lexus levert de motor daarmee net zoveel kracht als een vergelijkbare uitvoering van de concurrentie, maar zonder de complexiteit die bij een turbomotor hoort. Ter vergelijking halen we even virtueel de Volvo XC40 T3 erbij. Die levert 156 pk, maar biedt met 265 Nm wel meer koppel. Net als in de hybride is de 2.0 in de UX 200 gekoppeld aan een CVT-automaat die onder vollast schakelmomenten nabootst voor een natuurlijker gevoel. Bij de hybride versie bevalt die functie uitstekend, zoals in de video van de UX 250h uitgebreid aan bod komt.

Over prijzen kan de importeur in dit stadium nog niets zeggen, dus of de UX 200 inderdaad (veel) voordeliger wordt dan de UX 250h is nog niet bekend.