Lexus UX 250h F Sport naar Genève Nieuwe cross-over debuteert in Zwitserland

Lexus presenteert tijdens de Autosalon van Genève een compleet nieuwe cross-over: de UX.

Lexus breidt zijn modellengamma in Genève uit met de UX, een compacte cross-over die een stapje onder de NX in de line-up komt te staan. Vorig jaar liet Lexus in Parijs al de UX Concept zien, een studiemodel dat een indicatie gaf van wat we van de productieversie kunnen verwachten.

We krijgen van Lexus een teaser te zien waarop de achterzijde van de UX min of meer in beeld wordt gebracht. Het lijkt duidelijk dat Lexus het excentrieke design dat op de UX Concept werd getoond op de productieversie behoorlijk intact houdt. Over de gehele achterzijde loopt een lichtbalk die aan weerszijden van de achterkant uitmondt in twee hoekjes.



Eenmaal op de markt - in Nederland verwachten we alleen een hybridevariant, omdat Lexus de 200t-versies van zowel de IS als de NX ook niet naar ons land haalde - zal de auto het moeten opnemen tegen modellen als de BMW X1 en de Audi Q3. De auto die in Genève staat, is de UX 250h met F-Sport-aankleding.

Verder brengt Lexus de LF-1, een al bekend studiemodel, mee naar Genève. Daarnaast maken we er kennis met de Europese versie van de RX L, de RX met drie zitrijen en daarmee plek voor zeven inzittenden. Eerder werd deze auto in de Verenigde Staten al gepresenteerd.