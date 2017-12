Slideshow

Lexus toont weer een stukje LF-1 Limitless led

Lexus laat weer een stukje van Detroit-knaller LF-1 Concept zien. Het beeld is deze keer wel wat summier en behelst slechts de ledverlichting aan de voorzijde.

'Slechts' is misschien niet helemaal het juiste woord, want de LF-1 lijkt behoorlijk heftig te worden verlicht. De koplampunits zijn volledig dooraderd met ledstrips, al dan niet in de voor de VS gebruikelijke kleur oranje. Vanaf de lichtunits loopt de verlichting door tot onder in de bumper, wat Lexus' indrukwekkende 'Spindle Grille' ongetwijfeld nog imposanter maakt.

De LF-1 Limitless, zoals de auto volledig heet, is een grote cross-over die moet laten zien hoe Lexus 'de bakens van luxe wil verzetten'. De auto zal uiteraard op z'n minst een hybride zijn, een volledig elektrische aandrijflijn is ook mogelijk. Eerder kregen we al een deel van de achterzijde te zien. De auto wordt op 15 januari onthuld.