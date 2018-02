Slideshow

Lexus toont UX Hagelnieuwe cross-over onder NX

Lexus heeft een eerste afbeelding getoond van de UX, een hagelnieuwe cross-over die helemaal productierijp op de beursvloer van Genève staat.

Eerder toonde Lexus al een teaser van de UX, een nieuwe cross-over die het merk spoedig aan zijn leveringsgamma toevoegt. De splinternieuwe UX is vandaag voor het eerst beter in beeld gebracht. We krijgt de nieuweling schuin van voren te zien.

Vorig jaar liet Lexus in Parijs al de UX Concept zien, een studiemodel dat een indicatie gaf van wat we van deze productieversie kunnen verwachten. De eerdere teaser verklapte al dat de UX een over de gehele achterzijde lopende lichtbalk krijgt die aan weerszijden van de achterkant uitmondt in twee hoekjes. Lexus zegt dat de auto op een volledig nieuw platform staat en benadrukt het sportieve karakter van zijn Benjamin.

Eenmaal op de markt - in Nederland verwachten we alleen een hybride-variant, omdat Lexus de 200t-versies van zowel de IS als de NX ook niet naar ons land haalde - zal de auto het moeten opnemen tegen modellen als de BMW X1 en de Audi Q3. De auto die in Genève staat, is de UX 250h met F-Sport-aankleding.