Lexus RX350L komt naar LA Auto Show Ook hybride RX350hL komt mee

Lexus heeft officieel bekendgemaakt dat het merk de zevenzits RX onthullen op de Los Angeles Auto Show. Op 29 november van dit jaar gaat het doek van de SUV af.

Vorig jaar tijdens de New York International Auto Show bevestigde Lexus de komst van een grotere RX. Nu is het dan eindelijk zover: aan het einde van deze maand presenteert het merk de RX350L in Los Angeles. Naast een versie met verbrandingsmotoren komt er een ook een hybrdie in de vorm van de RX350hL.

Over een eventuele komst naar Nederland is nog niets duidelijk. Mocht dat gebeuren, dan zou dat hoogstwaarschijnlijk enkel als hybride gebeuren. Dat geldt namelijk ook voor de 'normale' RX en zijn kleinere broertje NX. Op eerdere spyshots zagen we al dat de L-versie een stuk zou groeien. Voor meer informatie moeten we echter nog even wachten. De show opent op 29 november zijn deuren.