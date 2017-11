Slideshow

Lexus RX krijgt Sport-uitvoering Donkere details

Meer nieuws over de Lexus RX. In Europa komt de SUV in een nieuwe Sport-smaak beschikbaar.

In februari volgend jaar voegt Lexus deze nieuwe Sport-uitvoering van de RX toe aan zijn leveringsgamma. De nieuwe uitvoering is te krijgen in combinatie met alle motorversies van de RX, al betekent dat voor de Nederlandse markt simpelweg dat de RX 450h als Sport op de markt komt.

De Sport-uitvoering is te herkennen aan een reeks zwarte details. Zo zijn de omlijstingen van de mistlampen en de grille - met lamellen en dus zonder 'gaaswerk' zoals op de F Sport Line - in het zwart uitgevoerd. De donkere afwerking komen we verder tegen op de lichtmetalen 20-inchwielen en de zijspiegelkappen. Aan de achterzijde vinden we een volledig zwart uitgevoerde diffuser. Informatie voor de Nederlandse markt volgt spoedig.