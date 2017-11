Slideshow

Lexus RX 450hL komt ook naar Nederland Medio volgend jaar in de showrooms

Tijdens de Los Angeles Auto Show tilt Lexus een nieuwe smaak van de RX met drie zitrijen op het podium. Goed nieuws voor de Nederlandse markt: hij komt ook naar ons land.

Hoewel de RX al sinds 1997 onderdeel is van de Lexus-familie wordt 2018 het eerste jaar waarin de SUV met drie zitrijen te koop zal zijn. Tijdens de Los Angeles Auto Show presenteert Lexus de RX 350L én zijn hybride broer: de RX 450hL. Lexus bevestigt dat die langere RX in het tweede kwartaal van volgend jaar ook bij ons in de showrooms staat.

Dankzij de extra zitrij moet de RX in theorie plek kunnen bieden aan in totaal zeven personen. De auto wordt in de lengte uitgerekt om plaats te maken voor de extra zetels. Eerder kregen we al een ingepakte variant in beeld waarbij de extra centimeters vooral achter de achteras zichtbaar werden. Waarschijnlijk valt de lancering van de RX 450hL samen met een modeljaarupdate voor de RX. Verwacht dan ook een reeks kleine aanpassingen aan de SUV.