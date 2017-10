Slideshow

Lexus presenteert SEMA-line-up Twee LC's naar Las Vegas

Lexus wil de beursvloer tijdens de SEMA in Las Vegas opluisteren met twee speciale LC’s. De één is wat realistischer dan de andere.

Met de eerste van de twee LC500's, de Inspiration Series, lijkt in eerste instantie weinig aan de hand. Dat is echter schijn, want de blauwe kleur is speciaal voor deze LC uit de kast getrokken. Als de auto je bekend voorkomt, is dat niet zo gek: hij werd eerder in Europese trim als 'Structural Blue Edition' gepresenteerd. Ook hier is de auto niet zomaar blauw, maar een tint die volgens Lexus tot stand komt na een proces van acht maanden. Ook het interieur oogt bijzonder exclusief. De stoelen zijn met wit leer bekleed, maar op het dashboard speelt blauw opnieuw een belangrijke rol. De Inspiration Series is geen concept-car, maar komt – in ieder geval in de VS- daadwerkelijk beschikbaar. Wel gaat het om een beperkte oplage.

Lexus zegt z'n inspiratie voor de Inspiration Series te hebben opgedaan bij de film Black Panther, die Marvel Studios in 2018 uitbrengt. Dat ligt er bij de productie-auto niet al te dik bovenop, maar bij de 'Black Panther Inspired LC' zijn de invloeden van de film niet te missen. Een bizarre 'airbrush' op de motorkap, alarmerende uitsteeksels bij bumpers en buitenspiegels, extra led-verlichting, neon, een gigantische achterspoiler, dito wielen en een nog opvallender blauwe kleur zorgen ervoor dat hier in ieder geval een regelrecht aandachtstrekker staat.