Lexus presenteert RX 450hL Ook achterin niets tekort

Lexus tovert zijn RX om tot een zevenzitter! Vandaag pronkt de RX met zijn extra lengte én extra zitrij op de beursvloer van Los Angeles.

De huidige RX die sinds 2015 in de Nederlandse orderboeken staat, was tot op heden alleen als vijfzitter te krijgen. Heel vreemd is dat niet, want hoewel de RX al sinds 1997 deel uitmaakt van de Lexus-familie is er nooit een variant met drie zitrijen verschenen. 2018 is het jaar waarin dat verandert, in het tweede kwartaal verschijnt deze langere RX 450hL namelijk op de Nederlandse markt!

De RX 450hL is 110 millimeter langer dan de al bekende RX-variant, al blijft de wielbasis identiek aan die van de non-L. Al die extra centimeters komen natuurlijk ten goede aan de passagiers die op de nieuwe derde zitrij plaatsnemen. Ook de bagageruimte neemt toe. De achterruit loopt steiler dan we gewend zijn en dat heeft tot gevolg dat je op de achterste zitrij niet met je hoofd tegen de achterruit zit. De tweede zitrij is iets hoger gepositioneerd om extra beenruimte voor de achterste inzittenden te kunnen garanderen. Ook achterin heb je gelukkig iets te melden in de RX 450hL. Lexus trakteert de achterste passagiers namelijk op individuele bediening voor de klimaatregeling én op bekerhouders.

De net als de rest van het meubilair met leer beklede derde zitrij is elektrisch neer te klappen in twee ongelijke delen, waardoor een vlakke laadvloer ontstaat. Aan de aandrijflijn is verder niets veranderd, want deze blijft bestaan uit een in totaal 313 pk sterke hybride aandrijflijn. Nederlandse prijzen volgen in een later stadium.

De afgebeelde interieurfoto's zijn van de Noord-Amerikaanse RX 350L, een variant die in ons land niet beschikbaar komt. Wij krijgen alleen de beschikking over de optisch nagenoeg identieke RX 450hL.