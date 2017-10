Slideshow

Lexus presenteert LS+ Concept Voorbode op autonome LS

Het grote nieuws van de Tokyo Motor Show barst dankzij Lexus met veel spektakel los. Het merk heeft namelijk de LS+ Concept meegebracht naar de grootste autobeurs van zijn thuisland.

Met de LF-LC liet Lexus in 2015 in grote lijnen zien hoe het inmiddels gepresenteerde nieuwe vlaggenschip van het merk, de LS, vormgegeven zou worden. Tijdens de Tokyo Motor Show maken we opnieuw kennis met een studiemodel dat gerelateerd is aan dat Japanse topmodel. In de vorm van deze indrukwekkende LS+ Concept krijgen we een voorbode te zien op een eerste volledig autonoom rijdende Lexus.

De LS+ Concept draagt een koets waarin duidelijk de lijnen van de nieuwe LS te herkennen zijn, al schotelt Lexus ons een studiemodel voor waarin uiterlijke verwijzingen zitten naar toekomstige modellen van het merk. De Lexus-kenmerkende Spindle Grille is in een nog excentriekere vorm aanwezig. In de koplampen is lasertechniek verwerkt en de reguliere zijspiegels hebben plaatsgemaakt voor camera's.

Onderhuids gaat zoals gezegd autonome techniek schuil, technologie die bij Lexus de naam Highway Teammate heeft gekregen. De LS+ Concept kan zonder inmenging van de bestuurder in- en uitvoegen en ook het wisselen van rijbaan moet geen probleem zijn. Slimme software koppelt de LS+ Concept aan een datacenter om ervoor te zorgen dat de auto altijd over de laatste informatie beschikt.

De LS+ Concept lijkt meer te zijn dan slechts een indrukwekkende vingeroefening. Lexus laat namelijk weten dat het in 2020 zijn eerste autonome auto op de markt brengt. We mikken erop dat paradepaard LS als eerste over dergelijke technologie komt te beschikken. We wachten af.