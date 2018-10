De Duitsers achterna 'Lexus overweegt in China te gaan bouwen'

Toyota zou overwegen om auto's van het merk Lexus te gaan bouwen in China. Eerder wilden de Japanners daar niet aan vanwege zorgen over de kwaliteit, maar inmiddels zou die angst naar de achtergrond zijn verdwenen.

In 2014 liet Lexus weten dat het voorlopig niet in China zou gaan bouwen. Daarmee vaart het merk een duidelijk andere koers dan nagenoeg ieder ander merk op de Chinese markt, omdat het door hoge importtarieven heel moeilijk is om succesvol en winstgevend te zijn in China zonder een fabriek in het land. Lexus stelde destijds echter dat het geen risico's kon lopen op het gebied van kwaliteit, omdat hoge kwaliteit juist voor Lexus belangrijk zou zijn en het merk nog geen reputatie had in China op dit gebied.

Inmiddels liggen de kaarten er wat anders voor, als we de insiders mogen geloven die zich tegenover Reuters hebben uitgelaten over het onderwerp. Moederbedrijf Toyota zou al met de Chinese partners Guangzhou en FAW hebben gepraat over eventuele Lexus-productie in China. Als mogelijke reden wordt echter ook de versoepeling van de regels op het gebied van volledig buitenlands eigendom genoemd, omdat die buitenlandse autobouwers in staat zou kunnen stellen om op eigen houtje te opereren. Nu is nog een joint-venture met een Chinese automaker verplicht. De eenvoudigste manier om onder die joint-venture-regeling uit te komen is op dit moment het bouwen van puur elektrische auto's, waardoor ook Tesla de dans ontspringt. Daarin treffen we de tweede reden om aan te nemen dat Lexus Chinese productie overweegt, want het merk werkt net als de meeste concurrenten aan volledig elektrische voertuigen.

Tegenstanders van de Chinese Lexus-productie hebben echter eveneens een goed argument in handen, want halverwege dit jaar heeft de Chinese overheid het importtarief op auto's verlaagd van 25 naar 15 procent. Daarmee wordt het invoeren vanuit Japan weer wat aantrekkelijker. Toyota zelf ontkent vooralsnog van plan te zijn om auto's van Lexus in China te gaan produceren, al sluit het merk het ook niet uit. Onder de Toyota-merknaam produceert het immense Japanse concern overigens al wel op Chinees grondgebied. Lexus blijft met een totale verkoop van 132.900 auto's in 2017 stevig achter bij de lokaal producerende Duitse concurrentie in China, maar is wel het bestverkopende Japanse premiummerk. De concurrentie uit het thuisland komt onder meer van Infiniti en Acura, Honda's luxepaardje.