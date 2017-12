Slideshow

Lexus neemt LF-1 Concept mee naar Detroit Toekomstbeeld van komende jaren

Over een ruime maand begint in Detroit de North American International Auto Show. Lexus neemt daar hun toekomstvisie mee in de vorm van de LF-1 Limitless.

Vandaag dook de foto van de achterkant van de LF-1 op. Op 14 januari, wanneer de show in Detroit zijn deuren opent, zullen we voor het eerst oog in oog staan met de grote SUV. De concept car is ontwikkeld door CALTY in het zuiden van Californië en zoekt volgens Lexus de grenzen van luxe op. De LF-1 Limitless geeft ons een kijkje in de designslag die Lexus de komende jaren wil gaan slaan. Gezien het blauwe logo belooft de LF-1 een (deels) elektrische aandrijving te krijgen.

Afgelopen beurs in Los Angeles kwam Lexus ook al met een SUV. Toen verscheen de zevenzitter van de RX: de RX 450hL. Voor meer informatie over de LF-1 moeten we nog even geduld hebben tot 14 januari.