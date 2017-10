Slideshow

Lexus neemt concept-car mee naar Tokyo Nieuweling in nevelen gehuld

Lexus laat weten dat het 11 productiemodellen meebrengt naar de Tokyo Motor Show. Interessanter wellicht is het nieuwe studiemodel dat er debuteert.

Lexus zal de Tokyo Motor Show natuurlijk aangrijpen om zijn nieuwe LS onder de aandacht te brengen, een model dat vergezeld wordt door onder andere de gefacelifte CT en de nog zeer jonge LC. Het merk kondigt alvast aan dat het ook een nieuwe concept-car meebrengt naar de grootste autobeurs van het thuisland, maar geeft verder nog geen informatie vrij over die nieuwkomer.

Wat Lexus precies van plan is, is dus nog even onduidelijk. De kans bestaat dat het merk een F-versie van de LS in conceptvorm klaar heeft staan, een auto die met de bekende F-details wordt overgoten en een ongeveer 600 pk sterke V8 onder de kap krijgt. Let wel, de komst van een LS F is niet bevestigd. Een andere mogelijkheid is een meer productierijpe variant van de UX Concept, een studiemodel dat mogelijk hint naar een opvolger van de CT. Een andere mogelijkheid is de lancering van een RX met drie zitrijen, een model dat al door onze spionagefotograaf is gesnapt. Maar het vooruitblikken op die variant op basis van een concept-car lijkt misschien te veel van het goede. We wachten af.