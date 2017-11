Slideshow

Lexus maakt prijzen LS bekend Fors goedkoper dan voorganger

Lexus hangt een prijskaartje aan zijn nieuwe topmodel, de LS 500h. Goed nieuws: de hybride limousine is fors goedkoper dan zijn voorganger.

Hybride inderdaad, want in Nederland krijgen we alleen de LS 500h voorgeschoteld. Logisch: dankzij ons bpm-systeem is die versie in Nederland het aantrekkelijkst. De nieuwe LS is er vanaf € 116.995. Voor dat geld staat de Luxury Line klaar. Met vierwielaandrijving kost de 'instapper' € 123.995. Ter vergelijking: voorganger LS600h, die zijn elektrohulp combineerde met een V8, moest minimaal € 141.530 opbrengen. Met 445 pk leverde die auto weliswaar meer vermogen dan de 360 pk sterke V6-combi in de LS 500h, maar sneller was het uitgaande model niet.

Wat de standaarduitrusting van de basisversie is, vertelt het verhaal helaas niet. Over het algemeen zijn modellen uit Azië standaard rijker uitgerust dan concurrenten uit Europa, wat de LS ten opzichte van de eenvoudigste 7-serie het voordeel van de twijfel geeft. Wie graag een sportiever aangeklede LS heeft, kan opteren voor de LS 500h in F Sport Line-trim. Die staat voor € 126.995 te boek, de versie met vierwielaandrijving kost hier € 131.995. De (nog) luxere Executive Line moet € 127.995 opbrengen, of € 134.995 als de optie 'AWD' wordt aangevinkt. De topversie President Line, ten slotte, staat voor € 149.995 te boek. De absolute topversie is de President met AWD, waarvoor € 156.995 dient te worden neergelegd.

Die President laat ongetwijfeld weinig te wensen over, maar voor de andere versies geeft Lexus ook vast de optielijst vrij. Die is, zoals we van het merk gewend zijn, tamelijk overzichtelijk. 20-inch gesmeed lichtmetaal kost € 1.895, metallic lak staat voor € 1.395 te boek. Het fabuleuze Mark Levinson Surround System kost eveneens € 1.395. Vervolgens is er een pakket dat bestaat uit adaptief grootlicht en een head-up display, waarvoor € 2.295 dient te worden betaald. Die items maken ook onderdeel uit van het Safety System + Advanced-pakket, de duurste optie voor de LS. Voor € 6.795 extra krijg je dan een LS die in geval van nood desnoods in staat is automatisch om een voetganger heen te sturen. Tenslotte is er - ja echt - een achterklepspoiler, waarvoor € 495 dient te worden neergelegd.

Natuurlijk is er ook voor het interieur het nodige te kiezen. Zo zijn er bijzondere houtsoorten, maar ook sierelementen in het bijzonder 'Edo-Kiriko Glass' (glas, inderdaad!) is mogelijk. De duurste optie is die van de 'origami'-deurpanelen én die glazen elementen (foto 6). De deurpanelen worden dan bekleed met een bijzondere stof die op nog bijzonderder manier is gevouwen, wat absoluut voor een bijzondere aanblik zorgt. Het handwerk heeft natuurlijk zijn prijs: wie dit wil, betaalt € 15.995 extra.