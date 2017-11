Slideshow

Lexus LX570 ook met zitrij minder Terreinbeul met extra bergruimte

Lexus zet tijdens de Los Angeles Auto Show niet alleen de zevenzits-RX in het zonnetje. Ook de LX570, een bij ons minder bekend luxepaard, wordt er op het podium getild.

In Nederland kennen we de Lexus LX eigenlijk helemaal niet, even een korte uitleg. De LX, nu al zo'n tien jaar bezig met zijn derde generatie, is Lexus' variant van de Toyota Land Cruiser. Verwar die Land Cruiser overigens niet met de auto die Toyota in Nederland zo noemt, onze Land Cruiser heet in grote delen van de wereld namelijk Land Cruiser Prado om hem van zijn grotere broer te onderscheiden. Die grotere Land Cruiser, momenteel de J200, was tot vorig jaar in ons land te koop als Land Cruiser V8. Lexus riep de eerste LX in 1995 in het leven om aan de Amerikaanse behoeften naar net dat beetje meer te voldoen. De LX'en onderscheiden zich met een luxueuzer interieur, een comfortabeler afgestemd onderstel en - naar mate de jaren vorderden - Lexus-designelementen van hun Toyota-broers. Goed, terug naar het nieuws omtrent deze LX570.

De LX570 is in de Verenigde Staten in alle gevallen een zevenzitter waarbij de inzittenden verdeeld worden over drie zitrijen. Omdat niet alle LX-kopers vaak met zo'n grote groep op pad gaan, heeft Lexus voor modeljaar 2018 een variant van de LX bedacht met een zitrij minder. De bagageruimte neemt daarmee ten opzichte van de van drie zitrijen voorziene LX met 15 procent toe tot 1.430 liter.

Wie de zevenzits LX570 bestelt, kan enige tijd besteden aan het samenstellen van zijn ideale LX. Bij deze 4/5-zitter valt minder te kiezen. Lexus biedt slechts één smaak aan, als klant kun je niets anders bepalen dan de kleur van het in- en exterieur. Het zou ons verbazen als iemand daar moeite mee zou hebben. De standaarduitrusting omvat zaken als volledig leren bekleding, in vier zones gescheiden klimaatregeling, een elektrisch bedienbare achterklep, 20-inch lichtmetaal en zelfs een enorm pakket camera's, sensoren en veiligheidssystemen. In alle gevallen ligt een 380 pk en 546 Nm sterke 5,7-liter grote V8 in het vooronder die zijn vermogen via een achttrapsautomaat naar alle vier de wielen stuurt. De vanafprijs van al dit moois kost in de Verenigde Staten minimaal 89.980 dollar. Nog geen 76.000 euro.