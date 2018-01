Slideshow

Lexus LF-1 Limitless gepresenteerd Voorbode op ultra-luxueuze cross-over

Na een korte teasercampagne heeft Lexus de LF-1 Limitless voorgesteld, een spannende concept-car die vooruitblikt op een zeer luxueuze cross-over.

De LF-1 Limitless is een excentriek studiemodel waarmee Lexus naar eigen zeggen een nieuw segment creëert. Lexus lijkt met de relatief hoog op de poten staande LF-1 een échte cross-over te hebben neergezet. Dat wil zeggen: een model dat diverse segmenten met elkaar lijkt te combineren. De LF-1 Limitless oogt ondanks zijn grote bodemvrijheid laag en doet zelfs GT-achtig aan. Het achterwielaangedreven studiemodel staat op 22-inch lichtmetaal en Lexus belooft een lage zitpositie.

De concept-car is getekend door Toyota's CALTY-designcentrum in Californië. De auto meet 5,01 meter in de lengte, is 1,97 meter breed en 1,6 meter hoog. Tussen de wielen bevindt zich een afstand van maar liefst 2,97 meter. De Lexus-kenmerkende 'spindle'-grille is omringd met led-verlichting, die de bestuurder welkom heet als deze in de buurt van de auto komt. Aan de achterzijde is een dubbele achterspoiler geplaatst, een exemplaar dat over de gehele breedte van de auto loopt. De achterruit loopt door tot in het dak.

Onder de kap bevindt zich in dit geval niet één specifieke aandrijflijn. Volgens Lexus kan de LF-1 Limitless een auto met een brandstofcel, maar ook met een hybride-, plug-in hybride of volledig elektrische aandrijflijn zijn. Reguliere knoppen en hendels vind je niet in deze voorbode, praktisch alle functies laten zich door gebaren bedienen. Opvallend detail: de stoelen achterin zijn gelijk aan de voorin geplaatste exemplaren. De sfeerverlichting wisselt van kleur zodra een andere rijmodus is ingeschakeld en ook achter het op de deurpanelen geplaatste houtwerk is led-verlichting te vinden. Uiteraard is de LF-1 Limitless in staat om autonoom door het verkeer te gaan.