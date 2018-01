Slideshow

Lexus LF-1 Limitless Concept in beeld Voorbode op top-SUV

Lexus heeft een nieuwe teaser losgelaten van de spoedig te onthullen LF-1 Limitless.

Zeer binnenkort presenteert Lexus de LF-1 Limitless, een studiemodel dat merk speciaal voor de North American International Auto Show heeft ontwikkeld. Het door Toyota en Lexus CALTY gedoopte designcentrum in de Amerikaanse staat Californië heeft de lijnen van de nieuwkomer op papier gezet. We krijgen weer een teaser te zien.

Lexus laat weten dat de LF-1 Limitless, waarvan de letters 'LF' staan voor Lexus Future, een voorbode is op een cross-over die bovenaan Lexus' SUV-lineup komt te staan. Liefhebbers van fraaie materialen en andere verwennerij, lijken zich behoorlijk aan de auto te kunnen verlekkeren. Lexus spreekt namelijk van een auto die de volgende stap in de wereld van de luxueuze SUV zet. Lexus SUV-gamma bestaat in de Verenigde Staten uit de hier bekende NX en de RX. Daarboven verkoopt het merk nog de GX en de LX. De GX is in feite Lexus variant van de Toyota Land Cruiser Prado, een auto die in Nederland simpelweg Land Cruiser heet. Die auto is inmiddels relatief ingrijpend gefacelift. De LX is Lexus' variatie op het internationale Land Cruiser-thema, de top-Land Cruiser die voorheen in Nederland als Land Cruiser V8 door het leven ging.