Lexus LC Structural Blue Edition: intens blauw Vijftig tinten blauw

Blauw, bijna een kwart van ons Nederlands wagenpark is uitgevoerd in die die kleur. Weinig bijzonders aan zou je zeggen. Maar nu is er Lexus’ nieuwe Structural Blue!

De nieuwe lak is er niet zomaar eentje. De kleur is geïnspireerd op de Morpho-vlinder. Wat daar zo speciaal aan is? De kleur van de vleugels van de vlinder verandert naar mate de kijkhoek verandert en de intensiteit neemt toe bij sterk licht. Lexus heeft getracht dit na te bootsen. Zelf claimt het merk dat de nanostructuren bijna honderd procent van het licht dat op de verf valt weerkaatst. Bij een reguliere blauwe lak is dat maar vijftig procent. Dit zorgt dus voor een intens heldere blauwe tint.

Niet zomaar een kleurtje dus. Om de verf te maken, heeft Lexus acht maanden de tijd nodig. Voordat het op een auto zit, heeft het twaalf productiestappen en twintig kwaliteitscontroles gehad. In totaal zitten er dan zeven laklagen op de carrosserie. Een tijdrovende klus. Zo tijdrovend dat er maar twee auto's per dag van de kleur kunnen worden voorzien.

De speciale editie is alleen leverbaar op de LC 500H. Naast de bijzondere kleur heeft een Structural Blue Edition blauw leder in het interieur, carbon details in de voorbumper en 21-Inch lichtmetalen wielen. We zijn nog in afwachting van Lexus Nederland over informatie voor de Nederlandse markt.