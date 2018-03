Ook Sport Edition heeft een prijs Lexus hangt prijskaartje aan RX 450hL

Lexus hangt een prijskaartje aan de zevenzitsvariant van de RX, de RX 450hL. Daarnaast stelt het merk vast wat de nieuwe Sport Edition van de reguliere RX moet gaan kosten.

De RX 450hL is minimaal uitgevoerd als Business Line, wat betekent dat de voordeligste uitvoering niet te combineren valt met de grotere koets. De vanafprijs van de nieuwkomer komt daarmee op €85.995. Ter vergelijking: de kortere RX 450h kost in Business-trim €81.995, terwijl de instapprijs van het model €74.395 is. Naar goede Japanse traditie is de Business Line behoorlijk compleet met onder meer met leer beklede, verwarmbare en elektrisch verstelbare stoelen, 20-inch lichtmetaal, een elektrisch bedienbare achterklep en een audiosysteem met 12 speakers. De laatste elementen zijn niet aanwezig op de korte RX Business Line. Wie meer wil, kan voor €89.595 in een RX 450hL Luxury Line stappen en zich tegoed doen aan onder meer navigatie, een analoge klok, DAB-radio en een draadloze telefoonlader. Topversie is de President Line, die in het geval van de zevenzits RX €99.895 moet kosten. Voor bijna een ton krijg je dan onder meer uitgebreider verstelbare stoelen, fraaiere wielen, een adaptie onderstel, de nodige veiligheidsvoorzieningen, sfeerverlichting, bijzonder hout, een head-up-display, Mark-Levinson-audio en een verwarmbare achterbank. Kortom: er is dan nauwelijks meer iets te wensen over.

Over de gehele linie is de 'L' met deze prijzen €3.900 duurder dan z'n korte broertje, waarbij de Business Line behalve meer ruimte ook nog extra uitrusting biedt voor dat geld. De RX 450hL is 110 mm langer dan de reguliere RX, een afstand die volledig wordt ingezet voor het plaatsen van een derde zitrij en het creëren van bagageruimte achter die rij. De achterruit staat meer rechtop, wat ook de hoofdruimte van de achterste passagiers ten goede moet komen. Behalve de basisversie gaat ook de F Sport-variant van de Lexus RX aan de langere L voorbij. Dat geldt ook voor de nieuwe 'milde' sportversie, de Sport Edition. Die nieuwe versie van de vijfzits RX heeft nu ook een prijs: €85.695. Daarmee kost de auto hetzelfde als de Luxury Line waarop-ie is gebaseerd, het enige verschil tussen de twee zit in de zwarte accenten die voor een sportieve uitstraling moeten zorgen.