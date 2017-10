Slideshow

Lexus CT-opvolger in beeld (vermoedelijk) UX, of toch Toyota?

Toyota heeft onlangs een mysterieus prototype de Nürburgring opgestuurd. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de opvolger van de Lexus CT, een auto die meer de cross-over-hoek in wordt geduwd.

Daarbij houden we echter nog een kleine slag om de arm, want het prototype is danig toegetakeld. De Prius-neus suggereert dat het om een auto onder de Toyota-merknaam gaat, wellicht een opvolger voor de Prius Wagon. Omdat de rest van de carrosserie overduidelijk Lexus is en tegelijkertijd afwijkt van de rest van het Lexus-gamma, zetten wij ons geld op de opvolger van de Lexus CT200h. Die auto is alweer sinds 2011 op de markt en onderging onlangs een tweede facelift.

Vervanging is steeds noodzakelijker en werd in 2016 al aangekondigd met de UX Concept. Hoewel Lexus er zelf met geen woord over rept, is de kans namelijk groot dat de CT wordt vervangen door een compacte SUV. Dat zou zomaar eens de auto op deze foto's kunnen zijn, al moet je de Prius-neus en de overvloedig aanwezige camouflage natuurlijk wel even wegdenken. Dat er een hybride-aandrijflijn onder de kap ligt is duidelijk. Vermoedelijk maakt de herziene motorcombinatie uit de Toyota C-HR Hy-Power Concept zijn opwachting in de compacte Lexus. We wachten geduldig af!