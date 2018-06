Meer productieplaatsen door populariteit Levertijden Nissan Leaf ingekort

Na wat naar eigen zeggen neerkwam op maanden lobbyen bij de fabriek is de Nederlandse Nissan-importeur erin geslaagd om meer productieplekken van de elektrische Leaf te claimen. Dat is goed nieuws voor kopers, die hun auto nu eerder geleverd krijgen.

"Auto's die nu worden besteld zouden aanvankelijk in november geleverd worden, maar dat is nu vervroegd naar uiterlijk oktober", meldt de importeur desgevraagd. Dat het lobbyen niet zonder effect bleef is niet zo gek als we de Europese verkoopcijfers van de Leaf erbij pakken. Gisteren bleek al dat 's werelds populairste EV met 100.000 verkochte exemplaren ook in ons werelddeel gretig aftrek vindt. Binnen de grenzen van Europa staat de Benelux op de tweede plek als het gaat om Leaf-afname. Alleen Noorwegen, waar EV-rijders alle denkbare voordelen genieten, doet het beter. Van de dik 4.000 orders in België, Nederland en Luxemburg werd ruim tweederde in Nederland getekend, want met BPM-vrijstelling en een lage bijtelling heerst hier nog altijd een buitengewoon EV-vriendelijk belastingklimaat.

Het echte klapstuk van de Leaf moet echter nog komen, want na de 40 kWh-versie volgt in het eerste kwartaal van 2019 een variant met een 60 kWh-accupakket. Die auto, die minstens 400 km ver moet komen op een acculading, verschijnt dus in het jaar waarin de magische bijtellingsgrens van €50.000 gaat spelen voor potentiële EV-rijders. Nissan is daar echter niet bang zo bang voor. "Een volledig afgeladen 40 kWh-Leaf kost zo'n €41.500, dus dan is er nog bijna 10 mille speelruimte voor de duurdere variant". Dat biedt inderdaad mogelijkheden. Als de auto onverhoopt toch net boven de limiet uitkomt, is er nog steeds geen man overboord: de lagere bijtelling van 4 procent geldt dan nog altijd over de eerste €50.000. Alleen voor het gedeelte van de prijs boven dat bedrag geldt een bijtellingspercentage van 22 procent. Hyundai Nederland houdt bij de Kona Electric ook al rekening met de nieuwe regels en weet de duurste variant net onder de grens te houden.