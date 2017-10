Slideshow

Levertijd volledig elektrische auto's Soms een kwestie van geduld, veel geduld

Tesla zit in een productiehel. Van de nieuwe Model 3 rollen er te weinig van de band. Een groot probleem, want er is veel vraag naar de elektrische auto. Hoe zit het met de levertijd van de meest volwassen EV’s in ons land?

Elektrische auto's bepalen steeds meer het Nederlandse straatbeeld. Ook worden EV's steeds bruikbaarder. Kijk bijvoorbeeld naar de Opel Ampera-e, een auto die op papier al 400 kilometer ver moet kunnen komen. Voor zakelijke rijders zijn elektrische auto's daarbij fiscaal de voordeligste keuze doordat zij als enige nog 4 procent bijtelling hebben. De vraag is er en het aanbod ook.

Toch duurt het soms even voordat de auto op je oprit staat. Opel is begonnen met de levering van de Ampera-e, maar daar moet je als klant het langste op wachten. "Het is lastig op dit moment een exacte levertijd aan te geven, maar nu bestellen betekent levering in de zomerperiode van 2018", laat Opel weten. De Hyundai Ioniq Electric wordt veel besteld. Zoveel dat de fabriek achterloopt met de productie van de batterijen. Het merk is nu bezig met een inhaalslag door de productie op te schroeven, maar ergens in de eerste helft van 2018 wordt een nieuw bestelde Ioniq geleverd.

Minder lang wacht je op de elektrische auto's van Renault en Nissan. De Renault Zoe en de nieuwe Nissan Leafstaan vanaf februari 2018 klaar als er nu op de bestelknop wordt gedrukt. Minder lang wachten is het bij Smart op de ForTwo en ForFour Electric Drive. Daar wacht je, net als bij BMW's i3, drie maanden voordat de nieuwe EV er is. Bij Volkswagen ben je het snelst de eigenaar van een volledig elektrische auto. Zo staat een e-Golf binnen twee maanden en eene-Up binnen drie maanden op jouw naam. Mocht de nood hoog zijn, dan hebben enkele merken elektrische modellen op voorraad staan. Bovenstaande levertijden gelden voor nieuw bestelde voertuigen.