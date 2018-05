Nieuwe dieselmotor komt volgend jaar Leveringsgamma Ford Mondeo op de schop

Meer prijstechnisch Ford-nieuws vandaag. Het merk heeft het leveringsgamma van de Mondeo aangepast.

Ford schrapt de 120 pk sterke 1.5 TDCi-dieselmotor van de Mondeo-prijslijst. Dat is niet de enige krachtbron die Ford van de leveringslijst van de Mondeo verwijdert. Ook de 203 pk sterke 2.0 EcoBoost-benzinemotor, alleen leverbaar in de Vignale-versie, is van de lijst verdwenen.

De Mondeo Sedan is en blijft de enige Mondeo-variant die als 187 pk sterke Hybride is te krijgen. De Hatchback en de Wagon zijn vanaf heden alleen nog te krijgen met de 165 pk sterke 1.5 EcoBoost-benzinemotor en met de 150 pk sterke 2.0 TDCi-dieselmotor. De luxueus aangeklede Vignale-versie is, met het wegvallen van de 2.0 EcoBoost, alleen nog in combinatie met de 150 pk sterke 2.0 TDCi en als Hybride te krijgen.



De volledige nieuwe prijslijst:

Model Transmissie Carrosserievariant Prijs (€) Hybride Titanium 187 pk eCVT Sedan 35.090 Hybride Titanium X 187 pk eCVT Sedan 36.990 Hybride Vignale 187 pk eCVT Sedan 41.090 1.5 EcoBoost ST Line 165 pk handgeschakeld Hatchback 41.155 1.5 EcoBoost ST Line 165 pk handgeschakeld Wagon 42.655 1.5 EcoBoost Titanium Lease Ed. handgeschakeld Hatchback 42.055 1.5 EcoBoost Titanium Lease Ed. handgeschakeld Wagon 43.555 2.0 TDCi ST Line 150 pk handgeschakeld Hatchback 43.400 2.0 TDCi ST Line 150 pk handgeschakeld Wagon 44.900 2.0 TDCi Titanium Lease Edition handgeschakeld Hatchback 44.230 2.0 TDCi Titanium Lease Edition handgeschakeld Wagon 45.730 2.0 TDCi Titanium Lease Edition automaat Hatchback 48.230 2.0 TDCi Titanium Lease Edition automaat Wagon 49.830 2.0 TDCi Vignale 150 pk automaat Hatchback 54.000 2.0 TDCi Vignale 150 pk automaat Wagon 55.500

Ford laat aan AutoWeek weten dat het begin volgend jaar een nieuwe 2.0-dieselmotor in de Mondeo introduceert, een nieuwe krachtbron die aan een eveneens nieuwe achttrapsautomaat is te koppelen. De 2.0 EcoBoost is geschrapt omwille van de CO2-uitstoot.