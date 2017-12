Slideshow

Levensteken van Cord: Model III Drie wielen en klassiek design

Dat de legendarische merknaam ‘Cord’ wellicht terugkomt, gonst al sinds 2016 rond. Nu is er een levensteken van het merk dat opnieuw geboren moet worden: deze Model III.

De Model III dankt die naam, die ons aan een zekere andere Amerikaan doet denken, aan de hoeveelheid wielen. Het model, dat afgaande op de afbeelding overduidelijk is geïnspireerd op roemruchte Cords uit het verleden, heeft aan de voorzijde twee wielen, maar beschikt aan de achterkant over slechts één exemplaar. Cord is groot geworden met een bijzonder design, 'verstopte' koplampen en voorwielaandrijving, waarmee het merk in 1929 pionierde. Of de brandstofgestookte Model III ook op de voorwielen wordt aangedreven, is nog niet helemaal duidelijk, maar voor de toekomstige elektrische variant geldt dat wel. Aanvankelijk krijgt de Cord Model III een brandstofmotor onder de kap, die het driewielertje aan zo'n 180 pk en een 0-100-tijd van dik 5 seconden moet helpen. Zelfs een prijs wordt al genoemd: 84.000 dollar zonder belastingen. De Cord Model III moet in het najaar van 2018 beschikbaar komen als 2019-model, want in 2019 is het 90 jaar geleden dat de eerste Cord, de L-29, het levenslicht zag. Een zeldzaamheid zal ook het nieuwe exemplaar blijven: er worden er maximaal 325 gebouwd, onder meer om onder de botsproefverplichting uit te komen.

Cord is een Amerikaanse autobouwer die tussen 1929 en 1937 actief was en in die tijd een aantal zeer markante modellen voortbracht. In 2016 kocht de Texaanse zakenman Craig Corbell de rechten op de merknaam, onder meer met het plan om replica's van historische modellen te gaan bouwen. Deze driewieler is dat niet, al zijn er zoals gezegd genoeg overeenkomsten te vinden tussen de Model III en z'n klassieke voorgangers.