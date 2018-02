Slideshow

Levensteken BMW M2 Competition Naamkeuze lijkt duidelijk

BMW werkt aan een nog krachtiger en heftiger versie van de al behoorlijk indrukwekkende M2. Het vermoeden dat die auto M2 Competition gaat heten, wordt nu bevestigd door deze foto.

De plaat is door de liefhebbers op forum Bimmerpost.com naar buiten gebracht, een plaats waar al eerder interessante informatie over de opper-M2 opdook. Op de foto staat een deel van het instrumentencluster waarop de naam 'M2 Competition' prijkt. Rechts daarvan lijkt zich een rode startknop te bevinden, voor net dat beetje extra sportiviteit.

Het scherm laat bovendien een 'P' zien, waaruit blijkt dat het hier om een M2 met DCT-automaat gaat. Dat is echter niet het hele verhaal, want uit eerder gegoochel met toekomstige chassisnummers blijkt volgens Bimmerpost-bezoekers dat ook een handgeschakelde versie beschikbaar komt. Ook de motor is hieruit al gedestilleerd: de M2 zou de beschikking krijgen over een mild teruggetunede versie van de S55-motor uit de M4. In de M2 Competition zou die tot een vermogen van 410 pk komen.

Over de namen van dit soort extra sportieve M-BMW's is al het nodige gezegd. BMW koos vroeger voor 'CSL', maar de M4 is er als CS en als nog heftiger GTS. De naam CSL lijkt terug te keren, maar gaat kennelijk aan de neus van de snelle 2-serie voorbij.