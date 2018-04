Elektrische sportcoupé met ethanol-brandstofcel Lekker anders: Gumpert RG Nathalie

Roland Gumpert, bekend van z’n gelijknamige sportautomerk en langdurig werkzaam bij Audi, is alweer enige tijd in China aan de gang. Het blijft dan ook niet stil nu in Beijing het grote Auto China aan de gang is: dit is de interessante RG Nathalie!

Gumpert ging eerder al aan de slag met het nieuwe Chinese Aiways (zonder 'r'), wat resulteerde in de U5 Ion. Die elektrische SUV past helemaal in het moderne Chinese plaatje, maar de autoliefhebber zal eerder warmlopen voor de nu gelanceerde RG Nathalie. De Nathalie, naar verluidt vernoemd naar de dochter van de 73-jarige Roland, is een krachtig ogende elektrische sportcoupé met een opvallende neus. Onze collega's van AutoBild, die eerder al kennis konden maken met de nieuwkomer, melden dat de auto 4,31 meter lang en slechts 1,31 meter hoog is. Met z'n uiterst platte koplampen en diepe voorspoiler oogt de paarse coupé behoorlijk agressief.

Hoewel de grote luchtinlaten in de bumper anders suggereren, bevindt zich onder de vrij hoge motorkap geen verbrandingsmotor. In plaats daarvan krijgt ieder wiel z'n kracht van een aparte elektromotor. De Nathalie moet in 2,5 seconde van 0-100 kunnen sprinten en heeft een accupakket van 70 kWh, maar het wordt pas echt interessant als we inzoomen op het thema 'range extender'. Wie niet voldoende heeft aan de capaciteit van de accu kan namelijk aanspraak maken op een ethanol-brandstofcel. Die wekt meer stroom op, waardoor de totale actieradius meer dan 1.000 km moet bedragen. Methanol – ofwel alcohol- zou veel eenvoudiger zijn toe te passen dan waterstof en is bovendien eenvoudiger te distribueren. Een voordeel van de brandstofcel boven een verbrandingsmotor als range-extender is volgens de bedenkers bovendien dat de auto ook kan opladen bij stilstand, op plekken waar geen stopcontact voorhanden is. Uiteraard behoort het laden middels een kabel ook tot de mogelijkheden.

Deze RG Nathalie is geen pure concept-car, maar zou daadwerkelijk in een oplage van 500 stuks gebouwd gaan worden. De auto kost naar verluidt 420.000 euro voor belastingen.