Wisselende aandelenmarkt LeasePlan blaast beursgang af

LeasePlan blaast zijn geplande beursgang af vanwege de slechte omstandigheden op de aandelenmarkten. Dat liet de Nederlandse autoleasemaatschappij in een summier persbericht weten.

Vorige week kondigde LeasePlan aan binnen enkele weken naar de beurzen in Amsterdam en Brussel te willen gaan, onvoorziene omstandigheden daargelaten. Topman Tex Gunning zei toen dat het nu het goede moment was om naar de aandelenmarkt te gaan. De prospectus zou op korte termijn naar buiten worden gebracht, met daarin meer details.

Een woordvoerster van LeasePlan wilde desgevraagd niets zeggen over de toekomstplannen van het bedrijf, maar verklaarde wel dat "volatiliteit (beweeglijkheid van de koers, red.) op de beurs nooit goed is''. Overigens zou LeasePlan in het voorjaar ook al een plan voor een beursgang hebben opgeschort.

Het in 1963 opgerichte LeasePlan is één van de grootste leasemaatschappijen in de wereld, met een jaaromzet van dik 9 miljard euro en 1,8 miljoen auto's in meer dan dertig landen. Het bedrijf was in het verleden een aantal jaar in handen van onder meer ABN Amro en Volkswagen, waarna het in 2016 werd overgenomen door een consortium met onder andere pensioenuitvoerder PGGM.