Leasen van auto wint aan populariteit Ruim 9 procent meer

Het leasen van auto's zit duidelijk in de lift. Vooral de groei van private lease is veel sterker dan voorzien, zo meldt brancheorganisatie van autoleasemaatschappijen VNA. In Nederland rijden momenteel zo'n 860.000 lease-auto's. Dat aantal is in een jaar tijd met ruim 9 procent gegroeid.

De bij de VNA aangesloten leasemaatschappijen zijn naar schatting goed voor 91 procent van de markt. Het leeuwendeel van de groei is toe te schrijven aan private lease. Eind 2016 telde Nederland 64.000 particulieren met een lease-auto. Volgens een eerste schatting van VNA waren dat er een jaar later 103.000.

Naast de toename van private lease is ook op de zakelijke markt sprake van groei. Dit geldt zowel voor personenauto's als bestelauto's. Op dit moment kiezen particulieren meestal voor een benzineauto omdat een elektrische auto in verhouding nog fors duurder is. De VNA dringt er bij de overheid op aan om elektrisch rijden te stimuleren, ook voor private lease.