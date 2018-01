Slideshow

Land Rover start bijzonder restauratieproject Debuutmodel teruggevonden

Land Rover viert dit jaar zijn zeventigste verjaardag en dat jubileumjaar gaat op bijzondere wijze van start. Land Rover laat weten dat het een van de drie 'debuutmodellen' gaat restaureren.

Land Rover stelde zich tijdens de AutoRai in 1948 met veel bombarie aan de wereld voor. Het merk bracht drie showauto's mee naar de Amsterdamse autoshow, waarvan er nu een is teruggvonden. Het model wordt uiteraard gerestaureerd, al blijven "[...] het patina van alle componenten en de lichtgroene karrosseriekleur ui 1948 bewaard."

De showauto is bij toeval ontdekt op slechts een aantal kilometer afstand van de fabriek waar hij aanvankelijk het levenslicht zag in het Engelse Solihull. Jaguar Land Rover Classic neemt de restauratie op zich. De auto blijkt tot in de jaren zestig in gebruik te zijn geweest. Zijn huidige erbarmelijke staat dankt hij aan 20 jaar verpieteren in een weiland in Wales.

Na zijn showdebuut in 1948 werd de oorspronkelijk lichtsgestuurde auto, een voorseriemodel met een koets van dikker aluminium, een gegalvaniseerd chassis en een demontabele laadbak, omgebouwd zodat het stuur aan de rechterkant kwam te zitten. In 1955 verscheen de auto voor het eerst op kenteken, waarna in 1961 een nieuwe eigenaar vond. In 1968 deed de auto dienst als generator, maar na 20 jaar liep de motor vast. Hierna vond de auto een nieuwe eigenaar bij wie hij nu in het weiland is teruggevonden.