Weer een minder Land Rover schrapt D275-diesel Range Rover Velar

Het leveringsgamma van de Range Rover Velar is de laatste maanden nogal aan verandering onderhevig geweest en ook nu wijzigt er weer iets.

Land Rover streepte eerder dit jaar onder andere de P380-versie van de leveringslijst van de Range Rover Velar terwijl de auto op dieselgebied in mei kennismaakte met een nieuwe dieselversie: de D275. De D275, een 275 pk en 625 Nm sterke 3.0 V6 dieselmotor is in de Velar slechts een kort leven beschoren. Slechts enkele maanden na zijn introductie is de motor alweer van de prijslijst verdwenen.

Gelukkig is op de leveringslijst van de Range Rover Velar nog altijd een hele rits motorversies beschikbaar. Op benzinevlak staan de P250 en P300 klaar, viercilinders met respectievelijk 250 en 300 pk. De P380 is nog altijd niet beschikbaar. Dieselen kan met de D180, D240 en D300. De D180 is een 180 pk sterke viercilinder diesel met één turbo terwijl de 240 pk sterke D240 over dezelfde viercilinder beschikt, al is die voorzien van twee turbo's. De vooralsnog krachtigste diesel is de D300, een 300 pk sterke 3,0-liter grote biturbo V6.

De vanafprijs van de Land Rover Range Rover Velar ligt op € 76.270. Voor dat geld rijd je de instapdiesel in basistrim.