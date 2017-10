Slideshow

Land Rover Range Rover op de snijtafel Ook Range Rover's grootste aan de stekker

Land Rover heeft na de Range Rover Sport nu ook diens grotere broer gemoderniseerd. Net als de reeds bekende gefacelifte Sport komt ook de grootste Range Rover beschikbaar als plug-in hybride.

Vanochtend verscheen de gefacelifte Range Rover al te vroeg op internet en nu heeft Land Rover ook zelf besloten om het model uit de doeken te doen. Net als kleinere broer, alles is relatief, Range Rover Sport zijn de wijzigingen op het eerste gezicht relatief subtiel te noemen. Op optisch vlak blijven de nieuwigheden beperkt tot nieuwe pixel-laser ledkoplampen met een nieuwe lichtsignatuur.

Het grootste nieuws is, net als bij de Range Rover Sport, de komst van een hagelnieuwe stekkerversie: de P400e. Bij deze plug-in hybride wordt een 300 pk sterke 2,0-liter grote viercilinder, een benzineblok, gekoppeld aan een 116 pk sterke elektromotor. Het gecombineerd vermogen komt daarmee op 404 pk en 640 Nm te liggen. Op een vol 13,1 kWh grote accupakket moet, indien zeer rustig aan gedaan wordt, een elektrische actieradius van 51 kilometer gehaald kunnen worden. Het gemiddeld verbruik ligt op 2,8 l/100 km. Let wel: dat is volgens de NEDC-cyclus. Wie lak heeft aan een niet al te zware rechtervoet moet de statige Engelsman in 6,8 tellen op een snelheid van 100 km/h kunnen krijgen. De topsnelheid van de stekkerversie ligt op 220 km/h. Zowel de 'korte' als lange Range Rover is als P400e te krijgen.

Net als de Range Rover Sport en de Velar komt ook de grootste Ranger van het stel te beschikken over het uit twee 10-inch grote schermen opgebouwde Touch Pro Duo-infotainmentsysteem op de middenconsole. Meer gadgets komen in de vorm van de Activity Key en 'gesture zonwering'. Hierbij is een handgebaar voor de binnenspiegel voldoende om de zonwering te (de-)activeren.

Topversie SVAutobiography Dynamic perst 565 pk uit zijn 5,0-liter grote V8, 10 stuks minder dan de SVR-versie van zijn sportievere broer weet op te wekken. Nieuw bij deze variant zijn onder meer de aangepaste grille met verchroomde inzetstukken en de achterbumper waarin de uitlaateindstukken zijn verwerkt.

De internationale motorenlijst bestaat verder uit de 258 pk sterke TDV6 diesel, de 339 pk sterke SDV8 diesel, een 380 pk sterke 3,0-liter grote V6 en een 525 pk sterke variant van de 5.0 V8.

Uiteraard is de Britse nobelman ook op detailniveau opgewaardeerd. Zo monteren de Engelsen nieuwe voorstoelen die op 24 manieren te verstellen zijn. Verwarmde armsteunen behoren tot de standaarduitrusting en de bagageruimte is opnieuw ontworpen, al blijft de inhoud ervan identiek aan die van de pre-facelift Range Rover. Wie goed zoekt, kan 17 aansluitmogelijkheden vinden, van reguliere stopcontacten tot USB- en HDMI-poorten. Achterin waan je je, als je de juiste opties aanvinkt, in ongetwijfeld in de zevende hemel dankzij een zeer uitgebreid massagesysteem met - jawel - 25 programma's.

Land Rover slingert direct een paar prijzen de wereld in. Zo is de vanafprijs van de 3.0 TDV6 vastgesteld op € 135.475. Voor de P400e wordt minimaal € 139.195 gevraagd terwijl topversie SVAutobiography Dynamic vanaf € 256.380 van eigenaar wisselt.