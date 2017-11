Slideshow

Land Rover Range Rover als SVAutobiography Vernieuwde Range Rover als extreem luxepaardje

Oktober was de maand waarin Land Rover zijn Range Rover op de snijtafel legde. Aan de vooravond van de Los Angeles Auto Show is nu ook de vernieuwde SVAutobiography in beeld verschenen.

Bij de onthulling van de gefacelifte Range Rover, waarbij het model ook als plug-in hybride beschikbaar kwam, liet Land Rover weten dat het onder de noemer SVAutobiography Dynamic een nieuwe smaak aan het Range Rover-gamma zou toevoegen. Waar die nieuwe variant de standaard wielbasis (2.922 mm) heeft, is deze SVAutobiography alleen met de tot 3.122 mm verlengde wielbasis te krijgen.

De SVAutobiograpghy staat boven aan het Range Rover-gamma en is een door Land Rovers Special Vehicle Operations (SVO) geprepareerde uitvoering waarmee de afdeling de eigenaar volledig in de watten wil leggen. Achterin zijn twee Executive Class-zetels geplaatst. Wie daarop plaatsneemt, kan dankzij 1,2 meter aan beenruimte nagenoeg languit liggen. Uitgebreide verstel- en massagemogelijkheden moeten elke rit veraangenamen.



De passagiers beschikken achterin niet alleen over een bedieningsorgaan voor zaken als klimaatregeling, maar ook over twee tafeltjes en twee 10-inch infotainmentschermen. Een koelkastje voor twee flessen wijn kan natuurlijk niet ontbreken. De SVAutobiography is te krijgen in combinatie met de 5,0-liter V8, al staat de 4,4-liter achtcilinder ook op de bestellijst. Liever enige elektrokracht? Geen probleem, de SVAutobiography is namelijk ook met de nieuwe plug-in hybride aandrijflijn te krijgen.