Voor de eerste keer '5D-technologie' Land Rover gaat autonoom door het terrein

Land Rover komt met een nieuwe vorm van autonoom rijden: er komt een systeem waardoor de SUV's onder alle weersomstandigheden autonoom off-road kunnen rijden.

Jaguar Land Rover is op dit moment onder het 'Cortex'-project bezig met de ontwikkeling van het nieuwe autonome systeem. Het hoofddoel is dat alle SUV's uit het gamma met bijvoorbeeld regen, in de sneeuw, met ijzel of in de mist autonoom off-road kunnen rijden. Om dit te bewerkstellen zijn de Engelsen bezig met 5D-technologie. Deze combineert de informatie van beeld, geluid, radar en lichtdetectie en geeft dit door aan de auto. De SUV heeft vervolgens een verfijnder beeld van de omgeving en kan zo zonder hulp van de bestuurder over elk terrein rijden.

Het systeem komt er in twee smaakjes: volledig of semi-autonoom. Volgens Land Rover moet de bestuurder niks inleveren op het gebied van rijplezier als men dit niet wil, dus kan het volledig autonome systeem worden uitgeschakeld. De veiligheid staat echter wel voorop, dus waar nodig helpt de Land Rover de bestuurder. Voor het Cortex-project slaat Land Rover de handen ineen met de universiteit van Birmingham en experts van Myrtie Software. De komende dertig maanden werken alle partijen aan het project in het kader van Innovate UK. De overheid financiert dan ook een deel van Cortex.