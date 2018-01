Slideshow

Land Rover Defender is tijdelijk terug 150 exemplaren met 405 pk sterke V8!

Land Rover beloofde de zeventigste verjaardag van de Defender niet ongemerkt voorbij te laten gan. De Engelsen voegen daad bij het woord door de iconische offroader tijdelijk terug te brengen... met 405 pk!

Begin 2016 kondigde Land Rover aan dat het doek voor de Defender definitief was gevallen. Afscheid nemen bestaat niet, zo blijkt. Dit jaar viert Land Rover het feit dat het zeventig jaar geleden is dat de oer-Defender het levenslicht zag, en dat de Engelsen wel weten hoe ze een feestje moeten geven, blijkt vandaag.

Land Rover brengt de Defender namelijk doodleuk terug. In de vorm van deze Defender Works V8 bouwt Works 150 exemplaren met een 405 pk en 515 Nm sterke V8 in het vooronder. Daarmee heeft Land Rover niet alleen een knotsgekke Defender, maar ook een hommage aan de eerste modellen van het merk gereed, modellen die van de fabrikant een V8 in het vooronder kregen. Schakelen geschiedt middels een achttrapsautomaat van ZF met een sportmodus. Daarmee is de Defender Works V8 niet slechts in een klap de modernste, maar ook de snelste en sterkste Defender ooit gebouwd.

Met zijn nieuwe hart is de Defender in staat om in 5,6 tellen naar een snelheid van 96 km/h (60 mph) te sprinten. De topsnelheid ligt op 170 km/h. Land Rovers Works-afdeling voorziet de Defender Works V8 verder van potentere remmen, straffere veren, aangepaste dempers en stabilisatorstangen. Speciale 18-inch grote lichtmetalen wielen met offroadbanden maken het uiterlijke plaatje samen met een Santorini-zwart gespoten accenten af. We zien de donkere kleur terug op het dak, de wielkastranden en de grille. De koplampen zijn voorzien van led-techniek. Vanbinnen is de tijdelijk leverbare speciale serie te herkennen aan de sportstoelen van Recaro die in het volledig met leer bedekte interieur zijn geplaatst.

Land Rover levert de Defender Works V8 in 90- en in 110-smaak, dus een korte en lange versie zijn leverbaar. Het prijskaartje ligt in het Verenigd Koninkrijk op £ 150.000, omgerekend zo'n 168.000 euro.

Opvolging

Het is nog altijd een groot raadsel hoe de nieuwe Defender eruit zal gaan zien. Land Rover gaf met de Concept 100 lang geleden al een vooruitblik op de Defender-opvolging, maar naar verluidt gaat de auto daar toch niet op lijken. De nieuwe Defender moet in het terrein nog beter zijn mannetje staan, maar waarschijnlijk wordt de koets "[...] minder hardcore" vormgegeven dan die van de serie die begin 2016 uit productie ging. Het Defender-DNA zou behouden blijven, al moet de auto een beduidend modernere uitstraling krijgen om nieuwe klanten aan zich te binden.