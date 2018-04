Über-Land Rover Land Rover 88 (1973)

Een echt werkpaard: dat is deze über-Land Rover. Hoewel het model veel weg heeft van de Defender, hebben we hier te maken met een voorvader van het model. Pas sinds de vroege jaren negentig voert Land Rover de naam Defender. Daarvoor werden de Series I tot en met III gebouwd. Deze gele is van de laatste generatie.

Ingenieur-directeur van Rover, Maurice Wilks, is verantwoordelijk voor de eerste lijnen van deze iconische auto. Dat deed hij in het zand van Red Wharf Bay in Wales. Groot voorbeeld was de Willys Jeep (MB) die daarvoor tijdens de Tweede Wereldoorlog had dienstgedaan. Wilks wilde hierop voortborduren, maar dan meer gericht op het gebruik in de landbouw. Zijn broer Spencer, destijds managing director van Rover, pakte het idee op en niet lang daarna zien we op 30 april in 1948 tijdens de AutoRAI in Amsterdam de Series I.

De eerste drie levensjaren leverde Land Rover de Series I in één uitvoering: iets meer dan 2 meter lang met een 50 pk sterk blok onder de kap. Tien jaar later volgde de Series II de eerste generatie op. Deze verscheen in verschillende vormen en maten. Denk bijvoorbeeld aan de pick-up (met en zonder canvas-dak), de langere stationwagen of de ambulance die speciaal voor de VN werd gemaakt. Land Rover voerde de naam 'Series II''slechts drie jaar, want in 1961 verscheen de 'IIA'. Qua uiterlijk was er weinig verschil, onder de kap lag het nieuws in de vorm van de nieuwe 2,25-liter dieselmotor. In 1969 werden de koplampen van de IIA verplaatst: van net naast de grille in het midden gingen ze meer naar buiten naar de plek waar we ze ook bij de gele Land Rover vinden. In 1971 maakt de Series III zijn opwachting, hoewel deze weinig afwijkt van de door de tijd heen doorontwikkelde IIA. De III bleef het langst in productie, want pas na veertien jaar mocht hij in 1985 met pensioen.

De 88 type-aanduiding van de gele Land Rover doelt op het aantal inches die de SUV meet (2.200 mm). In 1973 zag deze Series III het levenslicht. Precies zoals het hoort bij een werkpaard. De gele lak is zijn meeste glans in de loop der tijd verloren en het dak van de pick-up zat er ooit vast strakker omheen, maar wat maakt het uit? Leuk feitje: in 1992 beweerde Land Rover dat nog 70 procent van het aantal auto's dat sinds 1948 is gebouwd nog rondreed. Deze staat sinds 2001 op naam van de huidige eigenaar.