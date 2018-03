Slideshow

Lamborghini Urus wint zieltjes My First Lambo

De Lamborghini Urus belooft een belangrijke boost voor het merk te gaan betekenen. Niet alleen in volume moet de super-SUV het 'warme broodje' uit Sant'Agata Bolognese worden. Het is voor velen ook 'My First Lamborghini'. En wist je dat er mensen zijn die stiekem een Lambo bezitten?

'Voor zeventig procent van de kopers van een Urus tot nu toe is het hun eerste Lamborghini,' vertelt global head of communications van Lamborghini Gerald Kahlke aan AutoWeek. We spreken Kahlke aan de vooravond van de presentatie van Audi's jaarcijfers in Ingolstadt. Dat betekent een flinke groeispurt voor het exclusieve merk, bovenop de toch al florissante cijfers die Lamborghini de laatste jaren weet te schrijven. Want dat de eerste SUV van Lamborghini (als we de LM002 niet als zodanig beschouwen tenminste) hetzelfde effect gaat hebben als destijds de Cayenne voor Porsche, zo veel is wel duidelijk. Op de vraag of we mogen verwachten dat de Urus minstens de helft van de productie van Lamborghini gaat beslaan, knikt Kahlke bevestigend. 'Maar we moeten er wel scherp op blijven dat Lamborghini daardoor niet zijn exclusiviteit gaat verliezen.'

Voorlopig zit het wel snor met de magie van een Lamborghini-sleutel in de broekzak. 'We hebben klanten die hun Lamborghini bij een vriend parkeren, omdat hun vrouw niet mag weten dat ze daar hun geld aan uitgeven.'