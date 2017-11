Slideshow

Lamborghini Urus toont hart Beetje bij beetje zien we meer

Lamborghini geeft in aanloop naar de officiële onthulling steeds meer prijs van de fonkelnieuwe Urus. Een nieuwe teaser laat onder andere de motor en achterklep zien.

Helaas weten we na het zien van de nieuwe teaser niet schrikbarend meer over Lamborghini's nieuwe SUV, maar moeten we het enkel met de details doen. Bij de vorige teaser was de Urus nog volgeplakt met stickers en zagen we weinig van de carrosserie. Nu krijgen we een kijkje in de productiekeuken en zien we meer van de body zoals de daklijn, achterklep en voorkant. Enkele seconden kijken we zelfs recht in de nieuwe motor die voorin de Urus wordt gelegd. Naar verluidt wordt dat een 4,0-liter biturbo-V8.

Het is nog even wachten tot 4 december voor we officieel kennis maken met de Urus. Tot die tijd zullen we het nog even moeten volhouden met korte video's als deze. Spyshots gaven eerder al aan wat we kunnen verwachten. Het design belooft veel te lijken op die van het prototype die we eerder zagen, zo zien we nu ook in de video's. Wij lieten hem al eerder tekenen op basis van alle verwachtingen en spionagebeelden (foto 5 en 6). Over een kleine drie weken zien we of we gelijk hadden met ons gele model.